Domenica 4 Novembre 2018, 09:00

Ventotto anni di attesa dalla commissione del reato avvenuto nel1990 - per ottenere una dichiarazione di prescrizione che può essere formalizzata solo in udienza, in dibattimento, ma la fissazione dell'udienza in Appello, dopo la prescrizione dichiarata nel 2013 in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per un motivo o per un altro non arriva. E' l'apocalittico scenario di un processo senza fine, che appare già di per sé una condanna, che potrebbe addirittura cristallizzarsi con la riforma sulla prescrizione: situazioni che stanno vivendo già da anni molti utenti della giustizia, come nel caso dell' imprenditore agricolo incensurato di Santa Maria Capua Vetere che fu accusato 28 anni fa di una tentata ricettazione mentre acquistava un carico di tabacco. L'uomo, difeso dallo studio legale Romano, ottenne la prescrizione in primo grado cinque anni fa ma il Procuratore generale impugnò la sentenza in Appello ritenendo la prescrizione non dovuta.