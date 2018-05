Mercoledì 16 Maggio 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fuoco la sede di un circolo per anziani gestito da un'associazione cattolica. L'incendio ha investito via Tescione alle 9 di questa mattina, quando una nube nera ha invaso il rione casertano facendo temere il peggio per i residenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Caserta. Ancora ignote le cause dell'incendio ma non si esclude la natura dolosa.