Caserta, minorenne denunciato per aver rapinato alcuni coetanei

Un minore denunciato per rapina aggravata per essersi impossessato con violenza di 25 euro da alcune coetanei, 350 persone identificate e 160 veicoli controllati: è il bilancio dei controlli straordinari nelle zone della movida coordinati dalla Questura di Caserta ed effettuati nei comuni di Caserta, Aversa e Santa Maria Capua Vetere, da polizia di Stato, carabinieri, e Guardia di Finanza, con il supporto delle Polizia municipali dei centri coinvolti. Tra le persone controllate numerosi pregiudicati; contestate decine di violazioni al codice della strada ed elevate sanzioni amministrative a locali pubblici per «tavolini selvaggi» e occupazione abusiva del suolo pubblico. Nel corso dei controlli è stato rintracciato e denunciato anche un minore che a Caserta aveva poco prima rapinato 25 euro ad altri ragazzi, minacciandoli.