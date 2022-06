Caserta, Miss T si presenta: open day del corso di inglese a domicilio

Più che open day si potrebbe definirlo open tea. È l’appuntamento con cui Miss T.. si presenta ai cittadini di Caserta. L’appuntamento, aperitivo totalmente gratuito per i partecipanti, è previsto per le ore 18.00 di mercoledì 29 giugno 2022 al Mazzini glamour lounge bar. Sarà l’occasione per presentare Miss T.. Italia. Il format, nato quasi per gioco a Napoli, si rivolge a genitori e adulti in generale. L’attenzione e l’affetto con cui il progetto Miss T.. è stato accolto e amato dai napoletani hanno convinto le ideatrici Annalisa Tirri e Daniela Lomio a replicarlo in altre città campane e italiane, a partire da Caserta e Aversa.

Con Miss T.. la lingua inglese viene insegnata pensando alle esigenze reali di chi è già grande, quindi in maniera “comunicativa” con particolare attenzione alle abilità orali. A rendere unico il format è il luogo dove queste lezioni si svolgono: nelle case degli allievi, in gruppi di studio guidati da un madrelingua con l’insegnamento dell’inglese che diventa un momento di incontro e socializzazione davanti a un tè e una fetta di torta.

«Ci siamo rese conto – spiega Annalisa Tirri – che il format funziona ed eccoci qui, oggi, pronte a lanciare il progetto su scala nazionale. Di fatto, lo possiamo definire un progetto sociale, basti pensare a quanti ‘poveri’ genitori abbiamo salvato e stiamo salvando in questi anni! Quegli stessi genitori che hanno voluto magari che i figli studiassero all’estero e che ora hanno bisogno di una mano per girare a loro volta il mondo o per confrontarsi con nuove famiglie straniere, che si formano all’estero per intenderci». «Miss T.. – continua Tirri – è a tutti gli effetti una società che insegna inglese agli adulti, solo che lo fa nelle loro case all’ora del tè. Sei anni fa, quasi per scherzo, abbiamo organizzato degli appuntamenti domestici di gruppo per rinfrescare l’inglese di alcune mamme in vista di una vacanza-studio in Gran Bretagna. In breve quell’appuntamento sporadico è diventato un vero e proprio corso con placement test, con insegnanti madrelingua e classi, ma sempre rigorosamente in casa di host ladies pronte a offrire il tè e le ormai nostre famose torte Miss T..». «Da questa esperienza – chiude Annalisa Tirri – Miss T.. si è evoluta ed è diventata Christmas Party, Studying Week in Paesi anglofoni, Graduation Party. Tutto ciò che diventa quasi naturale alla fine dei percorsi didattici e/o che possa essere da stimolo per arrivare al cuore dei nostri volitivi e ‘maturi’ studenti».