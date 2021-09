Giovane pugile ucciso a Caserta, convalidato il fermo per l'omicida: «Chiedo scusa alla famiglia»

«Sono dispiaciuto per quanto successo e chiedo scusa alla famiglia di Gennaro. Non avevo alcuna intenzione di ucciderlo».Con una breve dichiarazione spontanea, il 19enne G.I. - assistito dall'avvocato Fioravante De Rosa - ha sintetizzato il suo pensiero al Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel corso dell'udienza per la convalida del fermo per l'omicidio del pugile 18enne Gennaro Leone, avvenuto a Caserta nella notte di sabato 29 agosto.

Il 19enne di Caivano, che è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, conosceva di vista la vittima, in quanto frequentavano lo stesso istituto superiore, ma tra i due - a quanto sembra - non c'erano mai stati problemi in precedenza. Il giovane, già domenica ai carabinieri, aveva ammesso di aver colpito Gennaro, anche se il coltello usato non è ancora stato ritrovato. Sulla dinamica comunque non sembrano esserci molti dubbi: una lite degenerata in accoltellamento, mentre resta ancora ignoto il movente della lite scoppiata tra i due ragazzi nel cuore della movida casertana. Intanto oggi è stata effettuata l'autopsia sul corpo del 18enne Leone, e i funerali dovrebbero tenersi Venerdì.