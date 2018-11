CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLONA - «L'Arma non lascerà mai sola questa famiglia». Parole di affetto e vicinanza quelle proferite dal comandante della legione carabinieri Campania, Maurizio Stefanizzi, a Matilde Grasso, 30 anni, moglie dell'eroico carabiniere morto - ieri sera, a Caserta - nell'adempimento del proprio dovere.Nel piccolo condominio di sole cinque ville in via Mameli, nella periferia di Bellona, erano presenti i massimi vertici locali della Benemerita. A confortare la giovane vedova, straziata dal dolore per la prematura e inaspettata morte del militare, c'erano anche il colonnello Alberto Maestri, comandante provinciale di Caserta, e il capitano Francesco Mandia della compagnia di Capua. In supporto è stata chiamata anche una psicologa, che nei prossimi giorni resterà vicina alla moglie del carabiniere e alle bimbe di 4 anni e un anno. «Tutta la comunità di Bellona - ha riferito il sindaco Filippo Abbate - esprime il proprio cordoglio alla famiglia Reali per i tristi avvenimenti che sono occorsi e stringe calorosamente in un abbraccio la moglie e le bimbe del coraggioso carabiniere».