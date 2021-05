Formazione a scuola per l'accesso al lavoro Il Giordani e il De Franchis respirano "Ossigeno"

CASERTA - Un vero e proprio successo, quello registrato dal primo digital talk del progetto “OSSIGENO: Respiriamo l’Innovazione”. Oltre 300 studenti del “Giordani” di Caserta e del “De Franchis” di Piedimonte Matese hanno seguito e interagito con il primo ospite intervenuto, Luigi Coppolino, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli “Parthenope” , il quale ha incentrato la sua riflessione sulle competenze e, soprattutto, sulla curiosità che dovrebbero animare il percorso formativo intrapreso, in modo continuativo, da ogni giovane che oggi intende inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

APPROFONDIMENTI I BENI CULTURALI Reggia di Caserta, concluso il restauro​dello Scalone Reale dopo... IL CARTELLONE Gli appuntamenti della settimanadi Caserta e della provincia

Un ulteriore contributo concreto è stato dato presentando ai partecipanti la già nota iniziativa di rilievo nazionale a cui partecipa l’Università “Parthenope” – Cyberchallenge.it, della quale Coppolino è uno dei principali referenti.

Vivo apprezzamento per l’iniziativa, patrocinata dalla Regione Campania, è stato espresso dal presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Giovanni Zannini.

Il patron dell’iniziativa, Giuseppe Di Donato, amministratore unico della Smart Job SpA, ha rimarcato quanto sia fondamentale puntare sulla formazione tecnica per soddisfare la crescente domanda da parte delle aziende di profili sempre più specializzati.

Lo stesso Di Donato ha anticipato che la Smart Job SpA, con il proprio Ente di Formazione Academy, organizzerà dal prossimo settembre dei corsi di formazione specialistica sui temi previsti dal Piano Nazionale di Transizione 4.0 a favore dei giovani diplomati. In questo progetto saranno coinvolti gli studenti e le aziende partecipanti al progetto “Ossigeno: Respiriamo l’Innovazione”.

I lavori si sono conclusi con gli interventi dei dirigenti scolastici Serpico e Falcone, che hanno espresso sincero compiacimento per la forte partecipazione e per l’interesse da parte dei propri studenti e hanno rinnovato la loro piena volontà a dare continuità proficua al progetto in modo che lo stesso sia inserito nell’ambito della pianificazione didattica e formativa del prossimo anno scolastico 2021/2022.

Appuntamento, ora, al prossimo digital talk che vedrà ospite la Proma Group SpA, con la presenza di Simone Polano, chief Human Resources officer.