Giovedì 26 Settembre 2019, 08:16

Due aule della scuola De Amicis, in pieno centro a Caserta, resteranno chiuse per un paio di giorni dopo l'ultimo nubifragio che ha intasato le grondaie, allagato i sottotetti e fatto crollare alcuni pannelli del controsoffitto. Per fortuna il cedimento si è verificato di notte, ovvero quando alunni e insegnanti non erano in aula, ma l'ennesima problematica che colpisce la storica scuola che ospita circa 500 ragazzi tra scuola dell'infanzia e primarie, fa tornare attualissimo il tema dell'edilizia scolastica che, a Caserta, ha conosciuto un certo clamore dopo che, due anni fa, la Procura ha sequestrato e minacciato di sequestrare gli istituti di competenza provinciale per carenze strutturali.