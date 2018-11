CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 09:53

A fine udienza il vescovo Spinillo preferisce non commentare la sua testimonianza. Esce dal tribunale col segretario e un avvocato, ma sceglie la via del «no comment». Comprensibile, dopo un paio d'ore in cui ha dovuto ripercorrere le tappe dello scandalo su abusi ed esorcismi, orbitante intorno al sacerdote Michele Barone che ha colpito, inevitabilmente, anche la Diocesi di Aversa. Il vescovo ha ammesso che fino al 2017 non era al corrente di quanto faceva Barone e poi ha saputo degli esorcismi «pratiche piuttosto forti» e per questo ammonì il prete. Dissi alla sorella che «c'era un esorcista autorizzato e poteva rivolgersi a lui». Ma neanche dopo che la Diocesi irlandese di Ferns gli inviò una lettera in cui denunciava le «strane» pratiche di don Michele Barone, dopo averlo visto all'opera a Medjugorje, il vescovo Angelo Spinillo ritenne di dover parlare pubblicamente della faccenda. Non informò i fedeli né pensò di dover diramare una circolare che consentisse agli stessi di tenersi alla larga dalla cappellina degli esorcismi. Perché? Gli hanno chiesto gli avvocati. «Perché si sceglie sempre di confrontarsi col prete».Come dire, i panni sporchi si lavano in famiglia. Eppure non c'era solo la famiglia «cattolica» coinvolta nel caso oggetto del controverso dibattimento in corso a Santa Maria Capua Vetere che vede imputato don Barone, il poliziotto Luigi Schettino e i genitori di una tredicenne «curata» dal prete per possessioni demoniach, ma ritenuta dai medici affetta problemi di natura psichica. Ciononostante, lo ha ammesso il vescovo ieri in udienza in qualità di persona informata dei fatti, dalla Diocesi non partì alcun altolà pubblico, «L'ho rimproverato in privato», e gli ordinò di sospendere le pratiche.