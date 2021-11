Mozzarella e metalli l'export con gli Usa, Caserta pronta ad accelerare

La tregua commerciale fra Stati Uniti e Unione Europea per i dazi doganali raggiunta a margine dei lavori del G20 di Roma è un'ottima notizia per la provincia di Caserta. Che potrà dare ulteriormente impulso ad un rapporto commerciale che attualmente vale 100 milioni di euro annui. E che vede Terra di Lavoro terzo partner italiano più importante in America nel settore dei metalli non ferrosi, preceduta solo dalle province di Arezzo e Brescia.