I progetti di riqualificazione del territorio del centro e delle frazioni, 17 i piani finanziati per un totale di 20 milioni di euro e annunciati alla fine del 2021, qualche cantiere già aperto, la maggior parte lo saranno dai primi giorni di febbraio come confermato dall'assessore Domenico Maietta delegato all'urbanistica e alla rigenerazione urbana della città e dei luoghi collinari. I progetti di riqualificazione di Casertavecchia e delle borgate immediatamente sottostanti sono stati illustrati nella edizione di ieri e ne completiamo l'elenco partendo da una cantiere già da qualche mese avviato.

Si tratta del ridisegno dell'area destinata a giochi di piazza Vetrano a Falciano. Qui si è partiti in anticipo con soddisfazione dei residenti, soprattutto degli abitanti dei complessi che circondano la piazza, l'area dei giochi per bambini disastrati, del vialetto per il gioco delle bocce semidistrutto dalle auto in parcheggio, un disagio patito per la infestazione estiva di zanzare e per l'occupazione del tempo libero da anziani e bambini. Fra i disagiati e forse più di tutti il titolare del chiosco-bar che dopo la recinzione da cantiere era stato costretto a trasferire altrove l'attività.

Per mesi, dopo la recinzione, non s'era visto nessuno all'opera, poi un'impennata e la bonifica delle vegetazione per gran parte selvatica cresciuta nei mesi, oggi si intravvede il disegno dei vialetti e di cordoli, con i prati e la riforestazione adeguata la piazza intitolata a Sebastiano Vetrano, il giovane carabiniere di Falciano ucciso durante un'operazione per la cattura di estorsori a Ravenna che a ridosso della piazza intitolatagli aveva da abitato, la vasta area risulterà rigenerata e riqualificata. Dei lavori da avviare incuriosiscono quelli registrati come "miglioramento della qualità del decoro urbano con la realizzazione dello sguinzagliatoio per cani di via Fleming".

La strada completa la circonvallazione della collinetta che a Centurano, in direzione San Clemente, completa via Montagna, comprende una traversa per via Pasteur e una per via Ruggiero e corre in discesa per via Giulia costeggiando una vastissima area boscosa recintata, un polmoncino di clorofilla parecchio utile perché sottostante le cave che in passato operavano intensamente inquinando l'aria, in complicità con i cementifici, di pulviscolo responsabile di più malanni da silicosi fra gli abitanti. Probabilmente l'etichetta "sguinzagliatoio" è stata usata più per identificazione da uso locale che per destinazione dell'aera dopo la riqualificazione.

Ieri mattina di residenti con cani al guinzaglio ne abbiamo incontrati due, un altro cagnone peloso se l'abbaiava allegro in un giardino; per dire che è impensabile attrezzare questo boschetto per le necessità dei soli pochissimi residenti cinofili in quanto difficilmente ce ne sarebbero di disposti a spostarsi dal centro in una località distante tre chilometri per sguinzagliare i quadrupedi.

Nell'elenco dei 17 cantieri da avviare figurano i piani di riqualificazione, adeguamento e rigenerazione dell'impianto sportivo polivalente outdoor di San Clemente; il miglioramento della qualità ambientale di Villetta Giaquinto in via Galilei che con nuovo patto di collaborazione è stata dal Comune confermata in collaborazione partecipata al Comitato associativo che da sette anni la occupa; riqualificazione ambientale dell'area attrezzata in via Rossini al Parco Cerasole; il miglioramento della qualità ambientale della villetta di via Gemito; la riqualificazione ambientale dell'area Largo Martiri di Via D'Amelio; la riqualificazione della piazza Madonna delle Grazie in Vaccheria. Tra venti giorni l'annunciata apertura dei cantieri, il "varo" merita gli auspici di solerte proseguimento.