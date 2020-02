Gli agenti di polizia di Caserta, stamattina, ha arresatto per spaccio di sostanza stupefacente, Lorenzo Claudio Bernardino, 23 anni. L'uomo è stato intercettato per strada. Dopo una perquisizione a casa sono stati scoperti bilancini di precisione, 80 grammi di cocaina e 740 euro in contanti.

Perciò l'uomo è messo agli agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.



