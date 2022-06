Caserta, vigili urbani in assemblea: «Siamo in trincea senza straordinari»

Il no all'ammissione alla massa passiva dei crediti vantati dai dipendenti comunali per servizi effettuati nel 2013-2014 (due progetti per la sicurezza della movida organizzati anche in collaborazione con il Ministero durante le ore notturne a Caserta) e il mancato pagamento degli straordinari effettuati nel mese di aprile sono soltanto la punta dell'iceberg. I vigili urbani alzano la voce: non ci stanno più a essere ignorati nella gestione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati