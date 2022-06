Casertavecchia, San Leucio, Vaccheria: oltre la Reggia la delusione per i turisti

Un'invasione di turisti. Dovunque. Anche a Caserta che beneficia, però, soprattutto del pienone registrato in tutte le strutture ricettive di Napoli. Il capoluogo di regione è saturo e così in tanti «ripiegano» sulla vicina città della Reggia. Ma tant'è e ben venga questo impulso, per molti versi, forse addirittura inaspettato. Il problema, però, è che Caserta non riesce a presentarsi al meglio: la sciatteria di cui ancora soffre, spesso si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati