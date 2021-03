Accusato di usura e condannato a 7 anni La Cassazione: il processo è da rifare

S. MARIA A VICO - La II sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Antonio Biondillo, 58 anni di Santa Maria a Vico, a 7 anni di reclusione per una serie di fatti usurari commessi in provincia di Benevento e di Caserta dal 2004 al 2007 ai danni di imprenditori e cittadini comuni. Il processo, conclusosi in primo grado con sentenza del Tribunale di Benevento del 2014, ha visto una sostanziale conferma della condanna in Appello nel 2019, impugnata con ricorso in Cassazione. Gli ermellini dopo le discussioni dei difensori del Biondillo, Avvocati Claudio Sgambato e Alberto Martucci, hanno deciso che il processo è da rifare.

