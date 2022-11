Va dal medico perché per la prima volta a cinquantasei anni subisce delle crisi epilettiche ed ha anche una improvvisa paresi a un braccio. Il neurochirurgo Alfredo Bucciero la visita, dispone accertamenti accurati, e scopre che la sua paziente ha due tumori al cervello, entrambi nel lato destro, ma distanti l'uno dall'altro. Chiaramente non c'è tempo da perdere.

APPROFONDIMENTI Torino, asportato tumore ovarico di 70 chili all'ospedale Molinette: pesava più della giovane paziente Bimba di 6 anni ha un tumore alla testa: asportato dal naso. «Ora sta bene» Bari, tumore ovarico da 8 chili asportato a una sessantenne: scoperto dopo una tac di controllo

La donna, infermiera dell'Asl Napoli 1, è ricoverata d'urgenza nel reparto d'oncologia del Pineta Grande Hospital e sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico.

Prima il dottor Bucciero si confronta con la direzione della struttura sanitaria e con la sua equipe, l'aiuto Giuseppe Piscopo e l'anestesista Rocco Leone. Insieme, decidono di asportare entrambi i meningiomi.

Casi del genere sono rari, solitamente un tumore su dieci. E quasi mai al cervello. Quando si verificano, però, solitamente si preferisce asportare un solo meningioma, quello più grande. L'altro viene trattato con radioterapia. Ma per il paziente in questo caso dopo l'intervento cominciano altri problemi, a cominciare dalla perdita dei capelli. Inoltre, deve sostenere periodici e invasive terapie non scevre da controindicazioni. Per evitare questo il primario Alfredo Bucciero decide di esportare entrambi i mali.

Il singolare intervento comincia presto di mattina e si conclude dopo otto lunghe ore. Ad aiutare l'equipe sanitaria durante l'intervento c'è un neuronavigatore, un'apparecchiatura scientifica d'eccellenza che consente l'individuazione certa della massa tumorale. Questa strumentazione permette di minimizzare l'apertura cranica e di ridurre il trauma chirurgico. Ma il responso più atteso arriva il giorno dopo. La paziente si sveglia, cosciente e non soffre più di crisi epilettiche. Anche il braccio funziona bene e appare serena. Sottoposta a nuovi esami, la donna risulta completamente guarita. «Un paio di giorni - commenta con grossa soddisfazione il primario Alfredo Bucciero - e potrà anche tornare a casa».

Il reparto oncologico domiziano del Pineta grande Hospital continua a crescere e a diventare centro di riferimento strategico non solo per la costa della provincia di Caserta, ma anche per l'area metropolitana di Napoli. La direzione della struttura sanitaria fa sapere che già in estate è stato raggiunto e superato il numero minimo di interventi oncologici previsti dalla Regione Campania per l'accreditamento al sistema sanitario nazionale. A breve, con l'inaugurazione dell'ampliamento dell'intera struttura, l'offerta e la disponibilità per i pazienti sarà ancora maggiore. Decisamente, buone notizie per la salute pubblica dal litorale.