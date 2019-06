Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:46

Si è denudato davanti ad alcuni minori facendo gesti riconducibili alla sfera sessuale. È finito così in cella a Castel Volturno, per atti osceni in luogo pubblico, un 53enne di origine francesi. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, allertati dalle persone che si trovavano nella parte di pineta adiacente via Macchiavelli, dove è avvenuto il fatto. I gesti del 53enne, senza fissa dimora, hanno impaurito i minori. Solo l'arrivo dei militari ha riportato la calma.