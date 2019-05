CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 09:03

La notizia del pentimento di Raffaele Bidognetti non viene semplicemente fuori, ma esplode. Perché lui, Raffaele, 45 anni, rinchiuso al 41 bis dal 2006, è il figlio del boss sanguinario Francesco Bidognetti conosciuto dai camorristi e dai giudici come «Cicciotto e mezzanotte». E fa rumore anche perché è il secondo figlio di un boss di spessore, dopo Nicola Schiavone, che mette in ginocchio il clan dei Casalesi. È il 12 aprile quando Raffaele detto O' Puffo chiede di parlare con i magistrati...