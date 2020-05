«Il giornalista Mario De Michele ha denunciato che la scorsa notte sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro la sua abitazione in provincia di Caserta». Lo si apprende da una nota diramata da Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. «Mentre sono in corso le indagini dei carabinieri di Aversa, esprimo a nome dell'Ordine la piena vicinanza e solidarietà a Mario De Michele che da alcuni mesi vive sotto scorta dopo essere stato oggetto a metà novembre di un attentato con l'esplosione di dieci colpi di pistola mentre era a bordo della propria auto nelle campagne di Gricignano», aggiunge Lucarelli. A novembre il giornalista denunciò infatti un altro grave episodio: riferì di essere stato inseguito da uomini armati mentre era in auto e preso di mira a colpi di pistola. Diversi i fori da proiettile rinvenuti sulla vettura. Da quel momento è sotto la tutela dei carabinieri. Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA