Mercoledì 10 Aprile 2019, 13:57

Sono al vaglio tutte le ipotesi investigative sul raid commesso da persone al momento ignote, ai danni di un ristorante di Orta di Atella. Nel giorno di chiusura, martedì scorso, contro le serrande del locale sono stati esplosi almeno dieci colpi di arma da fuoco che hanno provocato danni all'ingresso del ristorante in via Lanzano, peraltro di proprietà di un ex assessore comunale. I carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Marcianise stanno acquisendo elementi (soprattutto eventuali videoregistrazioni di telecamere di sicurezza della zona) per risalire agli autori del grave episodio. Il titolare avrebbe negato di aver ricevuto richieste estorsive ma nulla è escluso dagli inquirenti. Aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica.