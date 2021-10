Coltivazione di marijuana in casa: in manette un 41enne di Vitulazio

I carabinieri della stazione di Vitulazio, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare la commissione di reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di marijuana, di Z.L., 41 anni, del luogo.

I militari dell’arma, a seguito della perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto, all'interno di una stanza sita nell'appartamento del predetto, una serra di tipo altamente tecnologico, con 5 piante di marijuana dell'altezza media di m. 1,50 circa. Nella medesima stanza è stata altresì rinvenuta una busta in cellophane contenente foglie di marjuana già essiccate del peso di 170 gr..

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.