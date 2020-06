È di ieri sera la notizia di un caso positivo in più in provincia di Caserta. Si tratta di una donna che lavora in una clinica privata fuori regione ed è residente a Rocca d'Evandro. Il report ufficiale dell'Asl casertana di ieri, però, riporta un contagio, con un totale che ammonta a 471 positivi dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi, ovvero coloro che vengono curati in questo momento per l'infezione da Covid 19, sono soltanto otto, sei in meno rispetto ai giorni precedenti. Solo otto contagiati attuali sull'intera popolazione casertana costituita da circa 950mila cittadini. Questo vuol dire che la curva delle persone attualmente malate di coronavirus si avvicina sempre di più allo zero e che le persone guarite, togliendo i 45 decessi dal numero complessivo dei contagi che resta 470, risulta essere 418, come si legge nel report ufficiale. È decisamente diminuito anche il numero delle persone in quarantena obbligatoria perché contatti diretti con persone positive: al momento sono 18 in tutta la provincia. Il quadro complessivo emerge da oltre 30mila tamponi effettuati e processati fino ad oggi. Già da alcune settimane i dati dei report dell'Asl erano confortanti rispetto all'aggressività del virus e al rischio del contagio. Ciò però non deve far abbassare la guardia ai cittadini che restano comunque obbligati a rispettare le norme anti Covid, come il distanziamento e la mascherina.

A dare conferma della notizia del nuovo contagio è stato anche il primo cittadino del comune di Rocca D'Evandro. «È scattato immediatamente l'isolamento domiciliare per l'interno nucleo familiare - ha spiegato il sindaco Emilia Delli Colli - e contestualmente sono state adottate dalle autorità sanitarie tutte le misure previste dal protocollo in materia di contenimento del contagio. Inoltre, l'amministrazione comunale ha fatto richiesta all'Asl di Caserta di effettuare uno screening attraverso test rapidi a un gruppo di cittadini che, per necessità lavorative, sono più esposti». La situazione dunque appare estremamente sotto controllo, con la messa in atto di tutti i protocolli previsti nei casi di positività. Naturalmente, visto l'isolamento domiciliare, anche questa paziente verrà seguita dai Team Covid del territorio. «Siamo a otto casi positivi in tutta la provincia - dichiara il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo -. Abbiamo un solo caso: è emerso dallo screening. Fatto sta che sette degli otto casi sono di diverse settimane fa. Uno di questi è ricoverato al Cotugno di Napoli dal 17 marzo perché ancora non riesce a negativizzare il virus. Su otto, però, tre sono gli ospedalizzati».

L'ALLERTA

L'allerta resta alta e ogni norma entrata in vigore per l'emergenza resta in essere. L'ospedale provinciale di Caserta ha un caso di infezione da coronavirus in via di guarigione, tanto che presto il San Sebastiano, salvo un'emergenza dell'ultima ora, potrà essere considerato Covid Free. Anche l'Asl casertana ha quasi azzerato i propri casi positivi, sebbene il pericolo di un nuovo contagio sia sempre e comunque dietro l'angolo, oltre all'attesa necessaria perché gli ultimi infettati risultino negativi al Coronavirus.

