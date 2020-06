Una nuova linea di autobus dell'Eav partirà da domani e collegherà Lucrino a Capo Miseno. Un nuovo servizio rivolto soprattutto ai turisti che consentirà di raggiungere più facilmente i monumenti archeologici dell'area flegrea. La nuova linea circolare, partirà dalla stazione Cumana di Lucrino, permetterà di raggiungere il porto di Baia con il parco sommerso, il parco archeologico termale di Baia, il Castello Aragonese, il parco pubblico di Villa Ferretti, fino a lambire il centro storico di Bacoli da cui raggiungere la Piscina Mirabilis, la tomba di Agrippina e le Centro Camerelle e proseguirà verso Miseno, con la Dragonara, il Sacello degli Augustali e il Teatro. Il servizio sarà effettuato tutti i giorni dalle ore 10,15 alle ore 19,15 con frequenza di un'ora.

LEGGI ANCHE Coronavirus, il virologo Crisanti: «Se la pandemia non rallenta più il prossimo inverno rischiamo»

La linea realizza, inoltre, una ulteriore opportunità di collegamento per le spiagge tra Miseno e Miliscola. Il servizio sarà programmato fino al 31 agosto, in attesa di sviluppare il progetto già definito dell'Archeobus flegreo. A partire dal 27 giugno, infine, Eav renderà fruibile un unico titolo di viaggio che consentirà l’utilizzo del treno più il bus, in andata e ritorno

Ultimo aggiornamento: 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA