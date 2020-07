«Dobbiamo essere veloci, determinati per poter ricondurre i focolai alla normalità nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra sfida. A Mondragone questo lavoro è stato fatto». Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in visita a Casal di Principe dove ha partecipato alla cerimonia di consegna del premio dedicato alla memoria di Don Peppe Diana, il prete ucciso dai Casalesi il 19 marzo del 1994.

«Quando abbiamo iniziato le aperture dal 4 maggio - ha proseguito Speranza - eravamo consapevoli che avremmo avuto una stagione in cui dovevamo convivere con il virus. Il virus non è stato sconfitto, c'è ancora e dobbiamo tenere un atteggiamento di massima cautela. Il punto è che i focolai ci sono, ci saranno e continueranno ad esserci».

«Il vaccino al quale stiamo anche noi contribuendo sta nella fase di sperimentazione animale e per novembre dovremmo testarlo sull'uomo». Parla così Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore del Pascale, a Casal di Principe, dove riceverà uno dei riconoscimenti. «I tempi purtroppo sono lunghi - continua l'oncologo - perché è necessario verificare bene che sia sicuro ed efficace. Inizieremo la fase sull'uomo e i risultati si avranno non prima della prossima estate». Sui focolai, Ascierto ammette che «non bisogna abbassare la guardia; aldilà del focolaio di Mondragone, in Veneto sappiamo di una persona finita in rianimazione. Questo significa che il virus circola e manda ancora le persone in terapia intensiva».

