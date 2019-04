CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Aprile 2019, 12:00

Zona a traffico limitato su corso Giannone, c'è una nuova data. Dopo quasi tre mesi di rinvio, l'amministrazione comunale ha annunciato per il prossimo 29 aprile l'attuazione del dispositivo. Il tratto compreso tra via Sant'Antonio e piazza Vanvitelli sarà dunque off-limits ai veicoli dal lunedì al sabato dalle 7,45 alle 9 e dalle 12 alle 14 in concomitanza con l'apertura e la chiusura delle scuole. E ogni prima domenica del mese, ma solo dalle 10 alle 14. A ritardare la partenza della ztl erano stati questa volta alcuni problemi di elettrificazione che avevano impedito l'attivazione e quindi il funzionamento delle due telecamere, posizionate all'angolo con via Sant'Antonio e con piazza Vanvitelli, e dei due varchi di accesso alla strada. Superato questo ostacolo tecnico (l'Enel sarebbe intervenuta il 6 marzo scorso), la pedonalizzazione sarà finalmente realtà dopo due anni di annunci e di altrettanti dietrofront. A garantirlo, durante la seduta del question time a Palazzo Castropignano, l'assessore alla mobilità e vice sindaco Franco De Michele, sollecitato dalla consigliera comunale di Speranza per Caserta, Norma Naim, che sul tema aveva presentato una interrogazione a risposta immediata.