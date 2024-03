Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

INCONTRI

Dopo un tour in Trentino Alto Adige, la scrittrice Dacia Maraini, vincitrice del Premio Strega e Campiello, arriva a Caserta. Ospite di un appuntamento extra del cartellone 2023 di “Un Borgo di Libri”, sarà sabato pomeriggio nella Biblioteca del Seminario di Caserta, in piazza Duomo.

LIBRI

Paolo Piccirillo ritorna sugli scaffali delle librerie e anche nella sua città natale, Santa Maria Capua Vetere, per la presentazione del romanzo “L'invasione” pubblicato da Fandango.

L'appuntamento è per sabato nella Libreria Spartaco. A conversare con lo scrittore e sceneggiatore saranno Paola Mattucci, presidente del “Mitreo film festival”, e Francesco Della Calce, critico cinematografico.

MUSICA/1

La musica dei Picari venerdì alla Andy Osteria, nella frazione di Ercole a Caserta. Il gruppo è composto da Pasquale Muto (voce e chitarra), Nunzio Cristiano (chitarra), Ciro Borriello (basso) e Rosario Gaglione (percussioni).

MUSICA/2

Sabato al teatro Ricciardi di Capua con “Beatlestory - The fabulous Tribute Show”, spettacolo scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti, si ripercorre l’epica storia dei Beatles. Un live show multimediale con oltre 40 dei loro successi più indimenticabili, da “Yesterday” a “Let It Be” e “Hey Jude”.

TEATRO/1

All’Hotel dei Cavalieri di Caserta da venerdì a domenica c’è “Do not disturb”, il format di teatro in albergo nella versione targata Mutamenti/Teatro Civico 14. Nella rielaborazione firmata da Antimo Navarra, un’unica storia si dipana in tre diverse stanze teatrali. Il titolo è “Check-out: l'amore non ha età” e ad interpretarla saranno Ilaria Delli Paoli, Antimo Navarra e Roberto Solofria.

TEATRO/2

Domenica a Capua, nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, andrà in scena "Vou te contar", una forma di concerto teatralizzato per la regia di Laura Pagliara. In scena, come interpreti, la stessa Laura Pagliara e Diego Sommaripa e con la partecipazione del gruppo musicale Alma Libre.

TEATRO/3

Il talento, l’energia e la simpatia di Sergio Vespertino al teatro Comunale Parravano di Caserta. Affiancato dal musicista Pierpaolo Petta, l’attore è in scena domenica con “Il Signor Vattelappesca”, spettacolo culto che ha debuttato nel 2007. Un racconto che ha la leggerezza di una favola e la comicità di tanti accadimenti giornalieri, strampalati e veri.

TEATRO DEI PICCOLI

Al teatro Comunale Parravano di Caserta questa domenica si conclude la ventesima edizione della rassegna “A teatro con Mamma e Papà". Sul palco la Compagnia I Teatrini con lo spettacolo “Rodari Smart”, tratto dall’Enciclopedia della Favola di Gianni Rodari. Un coinvolgente e poetico omaggio a colui che ha dedicato gran parte della sua vita e del suo immaginario ai bambini e ai loro mondi possibili nel centenario della sua nascita.