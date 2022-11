Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

Cinema

Al via giovedì “Maestri alla Reggia”, la rassegna dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli dedicata agli incontri di cinema nella Reggia di Caserta. Ospite del primo appuntamento Isabella Ferrari che, in conversazione con Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania, racconterà al pubblico la sua carriera.

Libri/1

Nella sede dell’associazione Bianconiglio, nella frazione casertana di San Benedetto, gli incontri del circolo di lettura “Il ritrovo del lettore” proseguono martedì con un appuntamento dedicato al libro “1933. Un anno terribile" di John Fante.

Libri/2

Venerdì alla libreria Malìa, a Caserta, è in programma la presentazione di "La montagna sola. Gli ezidi e l'autonomia democratica di Shengal" di Chiara Cruciati e Rojbin Beritan. Dialoga con le autrici Eliana Riva.

Mostre

Da sabato la Sala Federiciana del Museo Campano di Capua ospita la singolare installazione del Museo del Danno, realizzata con rifiuti spiaggiati e raccolti sulla battigia demaniale di Castel Volturno. Esposti anche il videoprogetto “A Mare spiaggiati sul litorale Domitio” di Giovanni Izzo e opere scultoree di Raffaele D’Agostino.

Musica

La stagione del Jazz Club Lennie Tristano di Aversa prende il via lunedì al Teatro Cimarosa della città normanna con “The Throw”, band americana composta dal violoncellista Erik Friedlander, dal pianista Uri Caine, dal bassista Mark Helias e dal batterista Ches Smith.

Poesia

Giovedì la poetessa franco siriana Maram Al Masri sarà ad Aversa, a Palazzo Cascella, per inaugurare una serie di eventi sul tema della violenza sulle donne inseriti in un cartellone ideato da Rachele Romano e Valerio Cascella.

Teatro/1

Da venerdì a domenica al teatro Comunale Parravano, in via Mazzini a Caserta, è in scena “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta. Sul palco, diretti da Claudio Di Palma, gli attori Giovanni Allocca, Angela Di Matteo, Massimo Di Matteo e Peppe Miale.

Teatro/2

La rassegna “Teatri di Pietra d’Autunno 2022” prosegue venerdì al Museo archeologico di Calatia, a Maddaloni, con lo spettacolo “Infiniti Mondi” da Giordano. La drammaturgia porta la firma di Mario Brancaccio, in scena con Lucia Cinquegrana, Elisa Carta Carosi, Matteo Gentiluomo e Paola Saribas.

