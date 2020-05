Tecnologie d'avanguardia al Pineta grande Hospital di Castel Volturno, dove da un mese è attivo anche un centro Covid, e non solo nei reparti. Sia all'ingresso principale della strutta sanitaria domiziana, sia a quello del pronto soccorso, sono stati istallati dei termoscanner che regolano i relativi ingressi di chiunque, personale, pazienti e ospiti autorizzati. E non solo con la rilevazione della temperatura corporea. Ovviamente, il presupposto è che il soggetto che desidera entrare nei reparti non abbia una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Ma deve anche essere dotato di mascherina, e soprattutto indossarla correttamente. Il termoscanner, infatti, si accorge di ogni anomalia e in questi casi lascia la porta sbarrata. Solo quando tutti i parametri sono allineati consente l'accesso alla struttura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ovviamente, una macchina, per quanto possa essere di ultima generazione e di affidabilità garantita, in un ospedale più che in ogni altro luogo si deve valutare e cercare di prevenire ogni minimo imprevisto. Così vicino ogni termoscanner c'è anche una persona in carne e ossa, un vigilante, che fa quello che nessun calcolatore potrebbe mettere in pratica, valuta le situazioni atipiche e può decidere apertura e chiusura in base all'empatia.