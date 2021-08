Cucciolo di capriolo assetato lascia i boschi ma si incastra dentro un cancello

Un cucciolo di capriolo selvatico, rimasto incastrato tra le sbarre in ferro di un cancello posto nell'area della diga Enel sul Fiume Volturno a Capua è stato tratto in salvo dai carabinieri forestali con il supporto dell'Asl e del personale della diga, che ha tagliato le sbarre con una smerigliatrice elettrica.

È probabile che l'animale sia stato spinto dalla sete, vista la prolungata siccità, a lasciare il bosco San Vito, nel sito di interesse comunitario «Monte Tifata», per portarsi verso le rive del fiume; lungo il tragitto è rimasto incastrato all'interno delle sbarre in ferro del cancello, provocandosi escoriazioni nella parte posteriore del corpo per gli inutili tentativi di liberarsi dalla soffocante stretta. Prima di tagliare le sbarre, i carabinieri gli hanno dato da bere mentre i veterinari Asl lo hanno anestetizzato per poterlo poi liberare più facilmente. Il cucciolo è stato poi trasportato e consegnato ai medici veterinari del C.R.I.U.V. (Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria) di Napoli; una volta curato e guarito, tornerà a Capua, nel proprio habitat.