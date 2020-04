LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’era stata una tregua, nella notte, ma ora l’ira deidel carcere diha ripreso vigore. È di nuovo il reparto, che ospita detenuti comuni, a guidare la protesta dell’Uccella. La battitura dei reclusi ha per scopo l’ottenimento di misure generali come l’indulto e l’amnistia. La furia dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere è scoppiata ieri sera dopo che, in giornata, è stata ufficializzata la positività al coronavirus di un detenuto dell’alta sicurezza, il primo recluso campano con covid 19.Già nella serata di ieri, dale dalsi è levata la protesta che poi ha coinvolto anche altri reparti. Poi la tregua e, poco fa, la ripresa. Idi Santa Maria Capua Vetere stanno valutando il da farsi. Il penitenziario casertano è una delle grandi carceri campane interessate dal problema del sovraffollamento: ospita mille detenuti a fronte di una capienza di ottocento posti. Prima del detenuto, sono stati trovati positivi al covid un medico e due infermieri.