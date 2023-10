Si può fare la raccolta differenziata in libreria? A quanto pare sì. «Porta 10 bottiglie, ti regaliamo un libro!»: torna, nell'ambito della sfida per la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, la manifestazione "Libreria sostenibile" ovvero una grande azione di sensibilizzazione ambientale, dell'Associazione in movimento Abc.

Questa volta, l'obiettivo è superare il successo delle passate tre edizioni quando, con l'azione "Liberia sostenibile", sono state raccolte 2.350 bottiglie di plastica, per un peso di 122 kg. Eliminata la plastica nell'ambiente e diffusi sul territorio oltre 235 libri.

Il culmine della mobilitazione ci sarà domenica 15 ottobre in piazza Ferraro, alla vigilia dell'avvio del nuovo calendario della raccolta differenziata. «Eliminiamo plastica dall'ambiente - spiega Giuseppe Morgillo, tra gli ideatori dell'iniziativa - inondando il territorio di libri. Alla cattiva abitudine di diffondere spazzatura vogliamo sostituire l'abitudine virtuosa di leggere».

Le bottiglie raccolte, pulite e ben schiacciate, saranno consegnate alle ditte specializzate nel riciclo per dare loro nuova vita». Anche quest'anno, il baricentro dell'iniziativa sarà la cartolibreria il Girasole. Tutto ruota sui progetti di informazione, raccolta, sul coinvolgimento delle scuole, degli uffici e dei locali pubblici. "Libreria Sostenibile" è un happening - conlude Morgillo - per incoraggiare buone pratiche quotidiane e uno stile di vita sostenibile».