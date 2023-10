Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

CINEMA

Al Ricciardi di Capua arriva il film "Nata per te" di Fabio Mollo. Domenica, dopo la proiezione delle ore 18, il regista, l’attore protagonista Pierlugi Gigante e Luca Trapanese incontreranno il pubblico.

FAMIGLIE/1

I Giardini Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, ospitano “Zucche da Re”. Fino al 5 novembre visitatori di ogni età potranno divertirsi con laboratori didattici e tante attività creative e divertenti come raccogliere la zucca da intagliare o sfidarsi nel labirinto di balle di fieno. Non mancheranno degustazioni a base di zucca.

FAMIGLIE/2

Tutti i weekend di ottobre al Flava Beach di Castel Volturno l’appuntamento è con “Un mare di zucche”.

Divertimento per tutta la famiglia con laboratori, food a tema, animazione, spettacoli, misteriosi labirinti, gonfiabili.

FOOD

A Teano torna “Cioccolateano”, la grande festa del buon cioccolato artigianale. Sabato e domenica, e poi il prossimo weekend, nel centro storico artigiani e maestri cioccolatai presenteranno le loro golose creazioni. Novità di questa edizione la proposta dei piatti tipici sidicini, dalla pizzonta di Fontanelle ai palluottoli di Casi.

SAGRE/1

A Roccamonfina un altro weekend con la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, tra le più grandi in Europa con i suoi 40.000 mq a disposizione. Tante le attività in calendario, come escursioni e trekking, show cooking, visite guidate, spettacoli. In partcolare, sabato è atteso Tony Tammaro mentre domenica si ride con lo show degli Arteteca.

SAGRE/2

Sabato e domenica a Marcianise c’è la Festa dell’Uva Fragola. In via San Giuliano gli stand gastronomici, aperti dalle 19. Tanti gli eventi collaterali, da una mostra fotografica alla musica popolare dei Bottari Tirito fino al tradizionale momento di pigiatura dell’uva.

TEATRO

Al teatro Civico 14 di Caserta domenica Massimiliano Civica - vincitore nel 2007 del Premio Hystrio-Associazione Nazionale Critici Teatrali e nel 2017 del Premio UBU – porta in scena "L’emozione del pudore", una conferenza-spettacolo in cui, attraverso video significativi, ci invita a riflettere sul tipo di emozione che riceviamo a teatro.