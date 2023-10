La Reggia di Caserta è ancora una volta un set. In questi giorni si stanno girando gli episodi di "Kaos", la serie televisiva di prossima uscita su Netflix.

È una commedia dark mitologica, creata da Charlie Covell e diretta da Georgi Banks-Davies che esplora temi come le politiche di genere e il potere. Nel cast nel ruolo di Zeus c'è l'attore Jeff Goldblum, noto per aver interpretato personaggi come Seth Brundle nel film "La mosca" e Ian Malcolm in "Jurassic Park". Prima di lui nei panni di Zeus c'era stato Hugh Grant.

La serie ruota attorno a sei umani che scoprono il legame tra loro e un'antica profezia. Intanto, hanno a che fare con gli dei corrotti e arroganti della mitologia greca. L'uscita della serie è prevista per il 2024. Il set è blindatissimo, bocche cucite, qualche immagine è apparsa su Instagram. Tutta la troupe sta alloggiando negli alberghi e nei bed & breakfast casertani, compresa la star Goldblum.

«Non c'è un posto dove alloggiare in questi giorni», racconta soddisfatto il titolare di un noto hotel della città. La Reggia è stata spesso utilizzata da troupe internazionali. E la città di Caserta in tante occasioni si è popolata di protagonisti dello showbiz, incontrati tra le strade, i bar, le pizzerie. È stato così per "Mission Impossible 3" con l'inavvicinabile Tom Cruise oppure per "Star Wars" con il regista George Lucas che organizzò una memorabile conferenza stampa.