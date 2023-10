«L’emozione del pudore», Massimiliano Civica al Teatro Civico 14 di Caserta

Tre modi di emozionare con pudore. Secondo appuntamento della stagione 2023-24 del Teatro Civico 14, che domenica 8 ottobre ore 18.00, presenta "L’emozione del pudore", conferenza-spettacolo di Massimiliano Civica, direttore artistico del Teatro Metastasio di Prato, tra le voci più interessanti del panorama teatrale italiano (vincitore nel 2007 del Premio Hystrio-Associazione Nazionale Critici Teatrali e nel 2017 del Premio UBU).

Civica porta in scena una conferenza sul significato del pudore, che trasforma da lezione a spettacolo, avvalendosi di tre significativi video, che mostrano Orson Wells nel monologo di Shylock (Il mercante di Venezia, William Shakespeare), Nina Simone che canta Ain’t Got No, I Got Life, Ettore Petrolini in Gastone.

Un invito a riflettere sul tipo di emozione che riceviamo a teatro.

«Di che qualità, di che natura è l’emozione che proviamo a Teatro? – si chiede Civica. È un’emozione temperata, dolce, struggente, diversa da quella che possiamo provare nella nostra vita quotidiana.