Torna a Napoli domenica 15 ottobre la Race for the cure per la lotta contro il tumore al seno. La settima edizione della kermesse all'insegna della solidarietà e della prevenzione sarà presentata venerdì alle 11 nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, dove verrà illustrato il programma delle iniziative del Comitato regionale Campania della Komen Italia (che comprende Caserta, Salerno, Mercogliano e Capua). Ospite d'eccezione sarà Marisa Laurito, testimonial di Komen Italia 2023. Alla presentazione interverranno Maria Grazia Falciatore, capo di gabinetto del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, assessore comunale allo Sport e alle Pari opportunità, Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente Comitato regionale Campania Komen Italia, Daniela Terribile, presidente Komen Italia, Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1, e Marcella Montemarano, responsabile Centro screening senologico I e II livello dell'Asl presso l'ospedale SS. Annunziata.

Dopo le tappe di Roma, Bari, Brescia, Bologna e Matera arriva a Napoli l'appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le modalità di partecipazione e il calendario delle iniziative e svelati i Capitani famosi che affiancano il Comitato regionale Campania Komen Italia. Evento simbolo dell'associazione di promozione sociale, la Race si svolge sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di istituzioni, musei e associazioni che sostengono le donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Le iniziative partono già il 14 ottobre con la Carovana della prevenzione, che per due giorni arriverà nelle periferie di Napoli con prestazioni mediche per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell'utero, in collaborazione con l'Asl. Si proseguirà domenica 15 ottobre con la corsa vera e propria con un percorso di 5 chilometri o una passeggiata di 2 chilometri che da piazza del Plebiscito si snoderà attraverso le vie della città. Al termine dal palco si celebreranno le Donne in Rosa con un momento emozionale e si terrà la premiazione delle squadre partecipanti alla Race e del vincitore del Premio letterario Con tutto l'amore che posso indetto da Komen Campania.

Ma l'impegno di Komen a sostegno delle donne colpite da questa malattia non si esaurisce nella manifestazione che vedrà correre tantissimi napoletani il prossimo 15 ottobre. Già lo scorso 5 luglio alla Real Cappella del Tesoro di San Gennaro si è tenuta la performance live music a favore di Komen Italia Con tutto l'amore che posso, un programma di musica, voci e melodie a cura del maestro Marco Francini che ha spaziato tra le note di diversi generi musicali per una serata dedicata alle tematiche del dono e dell'amore che ha dato il via alle iniziative del Comitato regionale Campania. Le donazioni sono state interamente devolute alla Susan G. Komen Italia, organizzazione nata nel 2000, basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Tra le squadre annunciate in occasione del concerto, a cui si aggiungeranno altre: la Squadra Tesoro di San Gennaro a cura del museo dedicato al Santo Patrono e La Cultura Cura, gruppo formato dall'Archivio di Stato di Napoli, Salerno e Caserta, la Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Campania insieme alle librerie Colonnese di Napoli e alla Reggia di Caserta.