Diabete, “Reggia” per Regolare, Educare alla Gestione della Glicemia Insieme all’Arte

“Reggia” sta per Regolare, Educare alla Gestione della Glicemia Insieme all’Arte. Con questo progetto l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta punta sul connubio tra salute e arte, sulla promozione del benessere psico-fisico attraverso la fruizione dell’arte e della natura per migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da diabete mellito e delle loro famiglie.

L’iniziativa sarà articolata in due incontri domenicali, l’8 e il 15 ottobre, che si svolgeranno nel Parco reale. I piccoli pazienti diabetici, accompagnati dai loro genitori e dal team dell’Uos di Diabetologia, saranno coinvolti in attività binarie: quelle finalizzate a gestire meglio la cronicità della malattia dal punto di vista sia psicologico sia nutrizionale e quelle più strettamente legate alla cultura e alla natura nella perfetta sintesi offerta, in questo senso, dal Parco vanvitelliano.

«L’ospedale esce dalle sue mura - evidenzia il direttore sanitario, Angela Annecchiarico - per congiungersi con la bellezza e l’eccellenza della Reggia borbonica che, come luogo di arte, cultura, natura, diventa parte integrante del cammino curativo a beneficio dei nostri piccoli pazienti». L'iniziativa nasce dalla collaborazione sinergica tra l’Unità operativa semplice di Diabetologia ed Endocrinologia pediatrica, coordinata da Filomena Pascarella che afferisce all’Unità operativa complessa di Pediatria, diretta da Felice Nunziata, la Reggia di Caserta - Ministero della Cultura, il Comune, l’associazione di volontariato “L’Isola che non c’è”.