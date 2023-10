Screening e vaccini, l'Asl «chiama» i cittadini

Prevenzione dei tumori e campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, domani alle 13.30 in piazza San Modesto a Benevento, presso il poliambulatorio mobile allestito dall'Asl Bn1, è prevista una iniziativa di informazione e sensibilizzazione.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria Gennaro Volpe illustrerà l'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori e dell’adesione ai percorsi di screening attivi presso la stessa Asl. Inoltre, promuoverà la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, riconosciuta come lo strumento più efficace per ridurre il rischio di complicanze nelle persone più vulnerabili. Le autorità locali saranno presenti e parteciperanno attivamente all'evento, in segno di impegno per la salute della comunità locale.

Fino a sabato 7 ottobre dalle 9 alle 19 presso il già citato truck mobile è possibile sottoporsi gratuitamente a mammografia e pap test e ritirare il kit per la ricerca sangue occulto.

In particolare lo screening per il tumore della mammella è riservato a donne tra i 50 e i 69 anni; quello per il tumore del collo dell'utero alla fascia di età 25-64 anni e quello per il tumore del colon-retto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni.