Riapre la residenza sanitaria: cerimonia con l'Asl

Giovedì 21 marzo alle 10.30 riaprirà i battenti la residenza sanitaria assistita di Molinara. Lo ha reso noto l'Asl Bn1, spiegando che durante la chiusura sono stati effettuati lavori di ammodernamento e rinnovamento. Sarà il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe, ad accogliere i 10 ospiti di ritorno nella struttura, insieme agli operatori del Distretto Alto Sannio Fortore.

La residenza di Molinara è stata oggetto di interventi mirati per migliorare gli impianti tecnologici e di climatizzazione, grazie al finanziamento del Por Campania Fesr 2014-20.

Può quindi tornare operativa una struttura di fondamentale importanza per la comunità, dedicata all'assistenza socio-sanitaria degli anziani non autosufficienti, che non possono essere assistiti a domicilio o in servizi semiresidenziali.

Oltre all'assistenza medico-infermieristica integrata, la rsa offre servizi alberghieri e una piena ospitalità 24 ore su 24, con opportunità sociali, ricreative e occupazionali. Durante il periodo di chiusura temporanea per i lavori di riammodernamento, gli ospiti erano stati trasferiti in strutture alternative gestite dall'Asl, garantendo loro adeguata assistenza e comfort.