Bonificata discarica sul Volturno: conteneva pneumatici e vernice

Si sono concluse a Capua, dopo diversi mesi di lavoro, le operazioni di bonifica di una estesa discarica di rifiuti che i finanzieri della locale Compagnia avevano individuato nel febbraio 2021 nei pressi della sponda del fiume Volturno, appena fuori dal centro storico.

L'invaso abusivo era stato poi sequestrato dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. L'area è di circa 2500 metri quadrati e nel tempo vi sono stati sversati illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali e pericolosi (lastre di amianto frantumate, guaine bituminose, pneumatici, barattoli di vernice, elettrodomestici e materiali di risulta provenienti da attività di costruzione e demolizione, ecc.); il responsabile è stato individuato in una persona del posto che aveva occupato abusivamente l'area, di proprietà della Regione; un'area situata a pochi passi dallo Stadio Comunale dove si allenano anche i giovani della Scuola Calcio, e nei pressi dell'Associazione Pesca Sportiva di Capua. Dopo il sequestro, sono partite le procedure amministrative per la bonifica, ed è stato il Comune di Capua a impegnarsi nel portare a termine l'iter per la rimozione di 80 tonnellate di rifiuti, una gran parte dei quali

risultavano interrati; a supervisionare le operazioni i finanzieri della Compagnia di Capua, che hanno fatto da trait union tra gli enti pubblici coinvolti, cioè Procura, Regione e Comune.