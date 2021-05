Due frane in un anno a Caserta ma nessun intervento

A poche settimane dalla frana che ha interessato il muro di contenimento tra via Marchesiello verso Tuoro, di fronte all'uscita della Variante da Maddaloni, nessun intervento per il crollo della parete di oltre tre metri franata per una decina di metri. I calcinacci sono ancora in terra, ma l'unico «intervento» solo le transenne sistemate per recintare «le rovine». Lo scollamento delle mattonelle è progressivo e tra poco coinvolgerà anche il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati