Domenica 18 Agosto 2019, 14:30

La fontana di piazza Vanvitelli è stata ripristinata. Da ieri è di nuovo funzionante, dopo mesi di inattività, e i suoi zampilli alti qualche metro - sono tornati a decorare l'intera area, regalando frescura a passanti e avventori della piazza. Il merito è degli operatori di Ecocar Ambiente, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, che hanno deciso a titolo volontario - di dedicare una parte del loro tempo e del loro lavoro alla pulizia della vasca e all'attivazione della fontana per restituire decoro e vivibilità al centro storico della città. Gli operatori sostengono infatti che la pulizia delle fontane non rientrasse nelle loro competenze.