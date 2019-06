CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 25 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo passo della Regione Campania mira al ripristino delle più elementari norme igienico-sanitarie, quelle che, secondo l'Asl, nell'ex Canapificio non sono state rispettate. A partire da ieri, l'Ente di Palazzo Santa Lucia ha quindici giorni di tempo per intervenire sull'impianto fognario dei capannoni sequestrati a febbraio perché ritenuti a rischio crollo. Per ora, dunque, di ripristino dei locali in senso strutturale, non si parla. D'altro canto, per poter ristrutturare il capannone c'è bisogno di un sopralluogo tecnico e quindi di una stima dei fondi necessari per l'intervento per il quale, poi, bisognerà procedere a una gara d'appalto.