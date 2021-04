Commerciante gambizzato a Carinaro: lite o rapina al vaglio della polizia

Gli sono stati esplosi contro due colpi di pistola di cui uno andato a segno in una gamba. Un commerciante di pellami di San Marcellino è stato ferito in circostanze ancora avvolte nel mistero, nella mattinata di oggi nella zona industriale di Aversa Nord nel territorio del comune di Carinaro. Ad accompagnarlo in ospedale, al Moscati di Aversa, un suo collaboratore che sarebbe stato presente al fatto. Ad indagare sull’episodio gli agenti del commissariato di Aversa, coordinati dal dirigente Vincenzo Gallozzi, che, per il momento, mentre è ancora in corso il sopralluogo della scientifica sul posto, lasciano aperto ad ogni ipotesi dalla possibile lite per un debito o credito, ad un tentativo di rapina (sul posto anche un furgone con dei pellami) ad una possibile estorsione. Ad aiutare i poliziotti anche i filmati delle diverse telecamere presenti in zona attualmente in via di acquisizione. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.

