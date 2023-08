Feto morto, liberata dal tribunale la badante accusata di infanticidio

E' stata liberata la 41enne accusata di infanticidio dalla Procura di Napoli nord. Questo è l’esito dell’udienza di convalida che la badante marocchina, irregolare in Italia, ha superato ieri mattina, assistita dal suo legale. La 41enne è, in ogni caso, indagata in stato di libertà. Al centro della storia c'è la disperazione di una persona in cerca di lavoro che non aveva certo messo in conto della nascita di un figlio. Fu soccorsa dal personale medico del 118 la scorsa settimana con una busta con dentro un feto di cinque mesi, morto, espulso probabilmente con un aborto provocato con dei farmaci. Ipotesi. La certezza sull'intera vicenda è ancora lontana dal venire. Il tutto era accaduto a Casal di Principe, nei pressi di via San Nicola di Bari. Sul caso i carabinieri di Casal di Principe avevano subito aperto un fascicolo per meglio comprendere la ricostruzione dei fatti.