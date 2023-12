Furto di materiali in un’azienda immobiliare: bottino di 15mila euro, due denunciati

Il titolare di un’azienda immobiliare con sede a Pietramelara è stato vittima di un furto del valore di 15mila euro. Solo le indagini meticolose avviate dai carabinieri della stazione di Pietramelara, dopo una denuncia presentata dal responsabile dell’azienda immobiliare, hanno consentito ieri di identificare gli autori del furto messo a segno in un cantiere edìle un mese fa, circa. Il colpo era stato messo a segno il 5 e 6 dicembre scorso.

Grazie ai filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza e alle informazioni rese dalle persone informate sui fatti, i militari dell’Arma della stazione di Pietramelara sono risaliti all’identità dei due uomini, un 49enne e un 34enne che, in trasferta dalla provincia di Napoli, si introdussero furtivamente nel cantiere in orario pomeridiano e notturno e, approfittando dell’assenza degli addetti ai lavori, rubarono ponteggi in metallo, attrezzi da lavoro e materiale di vario genere per un valore di oltre 15.000,00 euro.

Proseguono al momento le ricerche della refurtiva che, nella circostanza, venne caricata nel cassone di un furgone con il quale i malviventi si allontanarono frettolosamente.

I due sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Proseguono, in ogni caso, le indagini su altri casi di furto in abitazioni successi nei mesi scorsi nell’alto casertano: il tentativo è quello di metterli in collegamenti l’uno con l’altro.