Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

BALOON NIGHT

A San Tammaro si continua ad ammirare dall’alto la Reggia di Carditello grazie ai tour in mongolfiera di “Volare sull’arte”. Il prossimo appuntamento ad alta quota è quello di sabato, dalle 18.30 alle 21.30.

BAMBINI/1

Un laboratorio di cucito creativo è in programma venerdì, dalle 18, alla libreria Che storia di Caserta. Rivolto ai bambini di età compresa tra i sette ed i dodici anni, l’incontro prevede anche un momento dedicato alla lettura curato da Cinzia Crisci.

BAMBINI/2

A Casertavecchia ci si prepara ad Halloween con un laboratorio rivolto alle famiglie. Anche i più piccoli potranno apprendere come intagliare la zucca per la festa più spaventosa dell’anno. L’appuntamento è per sabato, a partire dalle 15.30, al Borgo Contessa Iolanda.

MOSTRE

Alla galleria d’arte contemporanea Spazio Vitale di Aversa si inaugura sabato (ore 19) “Agalma”, personale dell’artista napoletana Anna Coppola. Curata dal critico Gaetano Romano, la mostra si potrà visitare fino al 27 ottobre.

MUSICA/1

Un viaggio sonoro e artistico indietro di 250 anni è quanto promesso dal concerto che si terrà sabato, dalle 19, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a San Nicola la Strada. Il programma eseguito da "I Musici di Corte" prevede musiche d’insieme del 1700 a Napoli e Milano.

MUSICA/2

Domenica (ore 18) grazie alla rassegna “Autunno musicale” organizzata dall’associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di Caserta, il museo archeologico di Calatia, a Maddaloni, ospiterà il concerto del pianista Massimiliano Damerini.

TEATRO/1

“Nero d’Artista”, la nuova opera scritta e diretta da Patrizio Ranieri Ciu, andrà in scena domenica (ore 20) al teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta nell’ambito della rassegna Ripartiamo dal Teatro. In scena i giovani attori di Fabbrica Wojtyla.

TEATRO/2

La vita di coppia ed i tipici litigi che la caratterizzano al centro di "Semi- Peccato. Non esiste più l'amore platonico", la diverte pièce che verrà portata in scena sabato dalla compagnia Vulìe Teatro al Comunale “Costantino Parravano” di Caserta. Lo spettacolo di e con Michele Brasilio e Marina Cioppa, avrà inizio alle 20.

TEATRO/3

Domenica alle 18 il teatro Civico 14 di Caserta ospita "L'angelo e la mosca", conferenza-spettacolo del premio Ubu Massimiliano Civica. L’appuntamento apre la sessione laboratoriale di regia “L’inchiostro invisibile”, dal 18 al 21 ottobre sempre negli spazi del Civico 14.

VISITE GUIDATE

Con le guide di Astrea Tour domenica (ore 17) si scopre la Reggia di Caserta. Tra aneddoti e racconti un percorso che partirà dallo Scalone d'Onore per raggiungere le sale di etichetta e gli Appartamenti privati.

