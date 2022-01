Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

BAMBINI

Per i piccoli spettatori del Planetario di Caserta un viaggio straordinario alla ricerca di costellazioni, galassie e ammassi e miti grazie allo spettacolo in cupola digitale “Pollicino tra le stelle”. L’appuntamento, che si rivolge a bambini dai 7 ai 13 anni, è in calendario sabato alle 18.30.

CINEMA

Proseguono al teatro Don Bosco di Caserta gli appuntamenti del Cineforum di Caserta Film Lab. Martedì è in programma la doppia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati