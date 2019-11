I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta della Guardia di Finanza, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno intercettato un furgone che trasportava mezza tonnellata di sigarette di contrabbando, pari a circa 25.000 pacchetti, destinata ad alimentare il mercato illegale dell’hinterland napoletano.

Il controllo è avvenuto lungo l’asse autostradale A1, in territorio del Comune di San Nicola La Strada (Caserta), per poi essere esteso ad un capannone sito nella zona industriale di Fermo, nelle Marche, dove le Fiamme Gialle casertane, insieme ai colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dipendente dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, hanno rinvenuto ulteriori 3.307 chili di Marlboro Gold e Regina di contrabbando, pari a 15.188 stecche e identificato tre soggetti responsabili della custodia della merce illegale: una cittadina italiana (O.B. – classe 61 nata nella provincia di Fermo), un uomo ucraino ed una donna russa (A.B. – classe 70 e K.E. – classe 73), tutti arrestati. Il complessivo valore delle sigarette sequestrate avrebbe consentito agli indagati rilevantissimi guadagni, stimabili in oltre 700 mila euro.



Ultimo aggiornamento: 12:58

