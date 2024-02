Il comandante Augelli in visita a Caserta, dal cantiere per la nuova caserma al prefetto

Lavori in corso per la nuova caserma della guardia di finanza, ma non solo. Ieri, il comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della guardia di finanza, generale di corpo d’armata Vito Gianpaolo Augelli si è recato in visita al comando provinciale di Caserta. Accolto dal comandante, il colonnello Nicola Sportelli, ha incontrato gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri dei reparti dipendenti, ai quali ha rivolto parole di ringraziamento per l’impegno nello svolgimento del servizio, ma ha salutato anche una delegazione delle sezioni A.N.F.I. della Provincia. Augelli ha visitato il cantiere dove sono in corso i lavori per la ristrutturazione e la trasformazione dell’ex ospedale civile di Caserta nella nuova sede del comando provinciale e del comando gruppo della Finanza: la sede è nella centralissima piazza Sant’Anna, vicina all’omonimo santuario della co-patrona della città. Il comandante interregionale dell’Italia Meridionale, inoltre, in occasione della sua permanenza in Terra di Lavoro, ha anche incontrato il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, la presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella, il procuratore Pierpaolo Bruni e i procuratori aggiunti Antonio D'Amato e Carmine Renzulli.