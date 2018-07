CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 09:46

Avrebbero potuto fermarlo, se solo lei, come tante vittime di femminicidio, non avesse pensato che lui sarebbe cambiato, che i loro problemi si sarebbero risolti che, ancora, Invece San Marcellino piange la morte dell'ennesima donna morta per mano di chi avrebbe dovuto proteggerla, amarla. Immacolata Stabile aveva denunciato il marito, Antonio Topa, un anno fa, ma dopo un po' quella querela l'aveva ritirata impedendo, di fatto, all'autorità giudiziaria di dare un seguito al quel grido d'aiuto, di fermare in tempo quello che, a un anno di distanza da quella denuncia, si è trasformato il suo assassino.Ieri la Procura ha conferito l'incarico per l'autopsia che potrebbe essere eseguita già nella giornata di oggi all'istituto di medicina legale di Caserta. Pochi dubbi sull dinamica della serata di follia di via Marsala. Secondo la ricostruzione, Antonio Topa ha atteso che i due figli uscissero di casa per strangolare la moglie a mani nude e poi togliersi la vita impiccandosi. I cadaveri sono stati ritrovati dai due ragazzi rincasati dopo una serata con gli amici.